F1, Rosberg: "Dedicato alla mia famiglia, contento di bissare mio padre"

"Non è stata una bella corsa per me, mi stavano raggiungendo ma alla fine è andata bene. Dedico la vittoria a mia moglie ed a mia figlia per tutto il sostegno". Ecco le prime parole da campione del mondo di Nico Rosberg sul podio del Gran Premio di Abu Dhabi, chiuso al secondo posto. Il tedesco, figlio d'arte, stringe la mano e abbraccia il suo compagno rivale Lewis Hamilton: ''Sono contento di bissare il successo di mio padre, ne sono veramente contento''. Da parte sua, Hamilton si congratula con Rosberg: ''Sto benissimo grazie a tutti, alla mia famiglia e al team. E' stato un privilegio correre su questa Mercedes, congratulazioni a Nico per il suo primo campionato del mondo''.

VETTEL: "TROPPE CRITICHE, MERCEDES FORTISSIMA"

"E' stata dura volevo superare Rosberg ma non danneggiarlo, all'inizio ero frustrato e poi ho sfruttato le gomme". Sebastian Vettel è felice per il podio conquistato ad Abu Dhabi nell'ultima gara della stagione ma approfitta per togliersi un sassolino dalla scarpa: ''Siamo stati criticati tanto, ma molte critiche non giuste. Avevamo degli avversari fortissimi. La squadra ha meritato questo podio".