F1: Ricciardo trionfa a Baku, scintille Vettel-Hamilton

Daniel Ricciardo vince il primo gran premio di Formula 1 disputato in Azerbaigian, sul tracciato di Baku: il pilota della Red Bull, che torna sul gradino più alto del podio dopo otto mesi (Malesia 2016), ha preceduto Valtteri Bottas su Mercedes e Lance Stroll (Williams), al primo podio in carriera.



Ma lo spettacolo è stato tutto merito di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, alla fine quarto e quinto: incredibile quanto successo al 19° giro, in regime di safety car, quando l'inglese ha rallentato bruscamente, il tedesco lo ha leggermente tamponato e poi lo ha affiancato dandogli una ruotata. Hamilton è poi dovuto rientrare per sistemare un problema alla protezione del collare (ha addirittura guidato un paio di giri con una mano, mentre l'altra era impegnata a tenere fermo il supporto) consentendo a Vettel di superarlo ma a sua volta il ferrarista è stato penalizzato con uno stop & go per il comportamento durante la safety car.



Alla fine comunque il numero 5 della Rossa è riuscito a prendersi due punti su Hamilton andando a +14 in classifica mondiale (153 a 139). Completano la top ten Ocon (Force India), Magnussen (Haas), Sainz Jr (Toro Rosso), Alonso (McLaren) e Wehrlein (Sauber) mentre Raikkonen si è ritirato nel finale dopo un gran premio difficile, pieno di errori, contatti e piccoli incidenti. Prossima gara in Austria, il 9 luglio.