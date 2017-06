F1: prima fila Ferrari a Montecarlo, Hamilton 13°

Nove anni dopo, il graffio di Iceman: Kimi Raikkonen ha firmato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo di Formula 1. La prima fila sarà tutta rossa, visto il secondo posto di Sebastian Vettel a 43 millesimi dal compagno di squadra. Bagarre serratissima in vetta, Valtteri Bottas (Mercedes) terzo per soli due millesimi sul tedesco.



Sabato deludente per Lewis Hamilton che riserva il tentativo buono per qualificarsi in Q3 all'ultimo giro della Q2 ma deve rallentare per l'incidente di Vandoorne e - nonostante il quattordicesimo tempo - partirà dalla tredicesima piazza grazie alla penalizzazione di Button.



Dietro al terzetto dei big le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, chiudono la top ten Sainz, Perez, Grosjean, Vandoorne e Kvyat. Sfortunato Button (al rientro nelle gare per sostituire Alonso impegnato nella 500 miglia di Indianapolis) che aveva staccato l'ottavo tempo ma sarà costretto a sostituire il motore e, per effetto delle 15 posizioni di penalità, partirà ultimo.