F1, pole e record per Hamilton a Sepang: Rosberg secondo

Il ruggito del campione del mondo. Dopo la tripletta di Rosberg, Lewis Hamilton a Sepang conquista l'ottava pole position stagionale stampando anche il record della pista (1’32”850) e mettendosi alle spalle il compagno di squadra e rivale Rosberg, staccato di 4 decimi. Ancora una volta la gara si preannuncia una sfida in famiglia tra le due Mercedes, con le Red Bull a inseguire: al 3° posto c’è Verstappen, (1’33”420) di poco più veloce del compagno di team Ricciardo, 4° in 1’33”467. Male le Ferrari, che si prendono la terza fila con Vettel 5° in 1’33”584 e Raikkonen 6° in 1’33”632. Non un risultato positivo in ottica rincorsa al secondo posto costruttori.