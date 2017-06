F1, Niki Lauda assegna il Mondiale: "Impossibile vinca Hamilton"

"Per me è ora impossibile la rimonta di Hamilton, a meno che non accada qualcosa di insolito". Dopo il trionfo di Suzuka, Niki Lauda consegna virtualmente il titolo piloti nelle mani di Nico Rosberg: "33 punti di distacco sono molti, soprattutto quando il tuo avversario ha la stessa macchina" ha detto l'ex pilota austriaco.

Della stessa idea anche Lewis Hamilton, che nel dopo-gara non fa nulla per mascherare la propria delusione: "Alla partenza ho avuto parecchio pattinamento, poi la macchina mi ha dato sensazioni migliori, ho avuto un buon ritmo e fatto parecchi sorpassi, ma non sono riuscito a recuperare il secondo posto. Il titolo? Rosberg ha un margine comodo..." ha detto l'inglese. Il leader del Mondiale, sempre più in fiducia, ribadisce invece che non farà calcoli: "Non vedo perché dovrei cambiare l'approccio alla gare, non voglio gestire il vantaggio".

Con il Gp di Suzuka la Mercedes ha vinto il Mondiale costruttori per la terza volta consecutiva: "È stato un lavoro incredibile. - ha detto ancora Niki Lauda - Grazie a tutti nel team in Inghilterra, nel 2017 può cambiare tutto, adesso vediamo".

VETTEL: "STRATEGIA? SEMBRAVA QUELLA GIUSTA"

Delusione in casa Ferrari per, dove il rammarico, questa volta, è per la strategia: "Sarebbe stato bello salire sul podio, abbiamo lottato a lungo per il secondo posto, poi abbiamo deciso una strategia lunga e abbiamo perso tempo - ha spiegato Vettel - Speravamo che le soft durassero di più, sembrava la decisione giusta. Eravamo vicini a Verstappen e non aveva senso fare le sue stesse scelte: pareva sensato azzardare. Ma alla fine il gap dimostra che potevamo fare un'altra scelta...".