F1, Messico: Hamilton vince e tiene vivo il Mondiale, Rosberg è secondo

Lewis Hamilton trionfa anche in Messico, ottiene la 51esima vittoria in carriera raggiungendo Alain Prost e accorcia le distanze nella classifica Mondiale dal compagno di squadra e rivale Nico Rosberg, che arriva secondo e ora ha 19 punti di vantaggio sull'inglese. Terzo gradino del podio per Daniel Ricciardo, la decisione arriva nella notte anche se inizialmente era stato Sebastian Vettel a festeggiare.



Domenica difficile per il ferrarista, che prima sale terzo in graduatoria per la penalizzazione di Verstappen (che ha chiuso il tedesco in maniera poco pulita quando tentatava di superarlo) ma poi è stato beffato per lo stesso motivo - e di dieci secondi - a causa della manovra di ostruzione su Ricciardo. L'ordine finale vede quindi il quarto posto del belga della Red Bull, seguito da Vettel e Raikkonen.



Settimo Hulkenberg, ottavo Bottas, nono Massa e 10° Perez. Il 13 novembre in Brasile altro match point Mondiale per Rosberg, che con una vittoria sarebbe aritmeticamente campione.