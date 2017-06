F1, McLaren: Button al posto di Alonso a Monaco

Sarà il britannico Jenson Button a disputare il Gp di Monaco di Formula 1 al volante della McLaren al posto di Fernando Alonso, che ha deciso di partecipare alla 500 miglia di Indianapolis. Le due gare sono entrambe in programma il 28 maggio.



Lo ha annunciato la casa di Woking sul suo sito ufficiale, specificando che l'ex campione del mondo, ritiratosi lo scorso anno ma ancora legato al team - disputerà solo la gara di Monaco, mentre nel successivo Gp in Canada in pista ci sarà ancora lo spagnolo.



"Sono emozionato all'idea di tornare in pista, anche se per una sola gara, e senza dubbio non potrebbe esserci un posto migliore che Montecarlo, il mio Gp 'di casa' - dichiara Button -. Il circuito è lento e complicato, ma sono convinto che la McLaren, dopo un inizio di campionato non felice, possa avere le caratteristiche adatte per fare bene rispetto alle gare fatte finora. Difficile che possa ripetere la vittoria del 2009, ma sono certo che potrà essere l'occasione buona per portare a casa qualche punto".