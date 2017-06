F1, Marchionne: "Se la nuova Ferrari andrà male, prendetevela con me"

Per la Ferrari il 2017 dovrà essere l'ennesima stagione del rilancio, il Mondiale piloti in casa Rossa manca dal 2007 (l'ultimo successo costruttori risale invece all'anno seguente) e Sergio Marchionne non si tira indietro: "Sono certo che i risultati torneranno ma, se la nuova vettura andrà male, ne risponderò io e potrete criticarmi". Il presidente del Cavallino ha parlato così della stagione appena conclusa: "Abbiamo fatto una figuraccia dicendo che avevamo raggiunto la Mercedes, poi siamo andati in calando mentre la Red Bull è cresciuta. Ho sbagliato io, ora aspettiamo il 2017".



La nuova Ferrari verrà svelata il 24 febbraio a Fiorano, Marchionne ne parla così: "Siamo intervenuti ovunque ma soprattutto nell'aerodinamica". Vettel e Raikkonen ("Presto per parlare del rinnovo di Sebastian, non so se Kimi vorrà andare oltre il 2017") sono confermati anche se c'è una novità nella squadra: la Rossa ha scelto come terzo pilota Antonio Giovinazzi, vice-campione della scorsa GP2. Anche il ds Arrivabene ha voluto tranquillizzare i tifosi sulla presunta irrequietezza di Vettel: "Non ha alcun problema. Ha detto più di una volta che vuole vincere con la Ferrari. Mi sembra tutto molto chiaro. Non c'e' da aggiungere altro".