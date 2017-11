F1, Marchionne e le nuove regole: "Ferrari pronta a lasciare"

La riunione tra i team e Liberty Media per discutere i regolamenti della Formula 1 del futuro non ha lasciato soddisfatto Sergio Marchionne: "Hanno proposto buone idee, come quella di ridurre i costi di gestione per i costruttori, ma anche cose sulle quali non siamo necessariamente d'accordo".



Il presidente della Ferrari punta il dito su una in particolare: "L'unicità del powertrain (si parla di standardizzare alcuni elementi della power unit per facilitare l'ingresso di nuovi team nel mondiale, ndr) non sarà più distintiva ed è qualcosa che non tollero per il futuro. Vediamo lo sport prendere un'altra strada nel 2021 e questo ci obbligherà a prendere delle decisioni".



Marchionne sembra paventare l'addio della Rossa alla F1: "Andremo alla prossima riunione con le migliori intenzioni ma se cambieranno questo sport sino a renderlo irriconoscibile, non voglio più giocarci. Non voglio giocare a una sorta di Nascar globale".