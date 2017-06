F1, Marca rivela: "Alonso alla 24 ore di Le Mans nel 2018"

"Correre a Le Mans? Non so, è un qualcosa che era nei programmi anche quest'anno. E' una cosa che farò e la farò il prima possibile. La mia priorità però resta la Formula 1", aveva detto solo qualche giorno fa Fernando Alonso nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gp del Bahrain ed ecco che alle parole il pilota spagnolo fa seguire i fatti. Secondo l'edizione online di Marca, infatti, l'ex ferrarista avrebbe trovato un accordo con la Porsche per prendere parte nella prossima stagione alla storica corsa francese.

La 500 Miglia di Indianapolis che Alonso correrà rinunciando al Gran Premio di Monaco è quindi solo l'inizio dell'avventura al di fuori della Formula 1 dello spagnolo, che insegue il sogno di conquistare la 'Triple Crown' (Tripla Corona), un riconoscimento non ufficiale assegnato al pilota che nella carriera riesce a vincere almeno una volta il Gran Premio di Monaco di Formula 1, la 500 Miglia di Indianapolis e appunto la 24 Ore di Le Mans. Ad oggi l'unico pilota ad esserci riuscito è Graham Hill, due volte campione del mondo F1 (nel 1962 e nel 1968) prima della tragica morte avvenuta a causa di un incidente aereo.