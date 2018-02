F1, la Red Bull RB14 è nerazzurra

La Red Bull ha svelato la monoposto che Daniel Ricciardo e Max Verstappen guideranno nel mondiale di Formula Uno 2018 ed è una rivoluzione: sia per le soluzioni tecniche che per quelle stilistiche. Ma, almeno in questo secondo caso, solo provvisorie: il colore nerazzurro camouflage denominato "Special Edition" lascerà spazio ai classici colori Red Bull già nei test di Barcellona.



Nella RB14 si notano l'introduzione del sistema Halo per proteggere la parte superiore del pilota in caso di incidente e le fiancate strette che vanno ulteriormente a stringersi andando verso il posteriore della vettura.