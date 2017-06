F1, la Bild è sicura: "Ross Brawn sarà l'erede di Ecclestone"

Ross Brawn potrebbe essere l'erede di Bernie Ecclestone alla guida del circus della F1. Lo scrive oggi la tedesca 'Bild', secondo cui il 61enne ingegnere britannico avrebbe trovato l'accordo con Liberty Media, il consorzio che ha rilevato la Formula Uno.

Brawn avrebbe anche l'appoggio della Fia guidata da Jean Todt, con il quale ha lavorato per diversi anni ai tempi della Ferrari (1997-2006). Il quotidiano tedesco non dice però quando potrebbe avvenire il passaggio di consegne ed eventualmente quale saraà il nuovo ruolo di Ecclestone, considerato che l'attuale boss della F1 ha più volte ricordato come la nuova proprietà gli avesse rinnovato la fiducia per rimanere altri tre anni alla guida del circus.

Brawn avrebbe superato la concorrenza di Martin Whitmarsh e Stefano Domenicali. "Mi piacerebbe essere coinvolto nuovamente in questo sport - ha detto giusto tre giorni fa Brawn al Telegraph - Però non in una scuderia, ho già vinto tanto nella mia carriera togliendomi tante soddisfazioni, anche se potrei rimettermi in gioco. Sicuramente mi piacerebbe aiutare la F1, per migliorarla e renderla nuovamente attraente. La F1 ha bisogno di programmare il proprio futuro, con un piano di durata quinquennale".