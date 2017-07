F1, in Ungheria pole di Vettel e Raikkonen secondo

Prima fila tutta Ferrari nel Gp d'Ungheria di Formula 1. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position, precedendo il compagno di squadra Kimi Raikkonen. Seconda fila per le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.



Vettel ha chiuso con il tempo di 1'16''276, precedendo di 168 millesimi Raikkonen. Due e quattro decimi di ritardo, rispettivamente, per le Mercedes del finlandese e dell'inglese. Alle loro spalle, partiranno in terza fila le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, staccate di circa mezzo secondo dal tedesco.



Settimo posto in griglia per Nico Huekenberg, con la Renault, ottavo e nono per le McLaren di Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, decimo per Carlos Sainz con la Toro Rosso. Dopo il malore di venerdì, Felipe Massa salterà il gp e viene sostituito da Di Resta (che non corre un gp dal 2013).