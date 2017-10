F1 in Messico, super pole di Vettel davanti a Verstappen

Super pole position di Sebastian Vettel nel Gp del Messico, terz'ultima gara del Mondiale di F1. Il tedesco della Ferrari con 1'16''488 ha bruciato Max Verstappen (Red Bull) all'ultimo tentativo per 89 millesimo, mentre Lewis Hamilton si deve accintentare del terzo tempo staccato di quasi mezzo secondo, davanti al compagno di squadra Vallteri Bottas. Quinto tempo e terza fila per Kimi Raikkonen. Chiudono la top ten Ocon, Ricciardo, Hulkenberg, Sainz jr e Perez.



Per Vettel si tratta della cinquantesima pole in carriera e la dimostrazione di non voler lasciare intentata alcuna possibilità di conquistare il Mondiale nonostante Hamilton sia avanti di 66 punti e con un quinto posto metterebbe in cassaforte il quarto titolo.