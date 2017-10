F1 in Giappone, Hamilton in pole davanti a Vettel

Lewis Hamilton da paura nelle qualifiche del gran premio del Giappone: il pilota della Mercedes strappa la pole position con il record della pista (1'27''319) e partirà davanti a tutti a Suzuka. Per Hamilton 71.ma pole in carriera, la decima della stagione.



In griglia al suo fianco ci sarà Sebastian Vettel (1'27''791), con un pizzico di delusione: il tedesco della Ferrari aveva dominato tutte le prove libere ma prende più di quattro decimi dal leader mondiale e approfitta della penalità di Valtteri Bottas (secondo tempo di 1'27''651 ma settimo domani) per tenere vive le speranze mondiali. Le Rosse meno competitive di venerdì per le temperature più alte della pista e per un netto miglioramento delle Mercedes ma il passo gara fa comunque ben sperare.



In seconda fila le Red Bull di Ricciardo e Verstappen mentre Kimi Raikkonen, teoricamente sesto, partirà decimo perché nelle ultime libere è andato a sbattare ed è stato penalizzato di cinque posizioni per la sostituzione del cambio (ma guadagna una posizione per la penalità di Alonso). Ne approfitta Ocon, quinto con la Force India, mentre la top ten è chiusa da Perez, Massa e Vandoorne.