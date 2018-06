F1 in Francia: Hamilton vince e torna leader, Vettel quinto

Weekend da dimenticare per Sebastian Vettel in Francia: Lewis Hamilton vince il gran premio sul circuito di Le Castellet e supera il tedesco in vetta al Mondiale. La svolta della gara avviene in partenza quando Vettel, partito bene, si trova nella morsa delle Mercedes alla prima staccata finendo addosso a Bottas. Mentre Hamilton scappa via, il tedesco deve rientrare a cambiare l'ala anteriore e viene penalizzato di cinque secondi: riuscirà a rimontare ma solo fino alla quinta posizione. Ora la classifica mondiale vede Hamilton a 145 punti, quattordici in più di Vettel.



Buona gara per l'altra Ferrari, con Kimi Raikkonen che nel finale riesce a strappare la terza posizione a Ricciardo che chiude quarto, fa meglio la Red Bull di Versappen che si arrende solo ad Hamilton. La top ten è completata da Magnussen, Bottas, Sainz, Hulkenberg e Leclerc che porta a casa un punticino proprio nel giorno dei 108 anni dell'Alfa Romeo.



Prossimo appuntamento in Austria il primo luglio.