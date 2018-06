F1 in Canada, Vettel in pole davanti a Bottas e Verstappen

Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio di Canada: il pilota della Ferrari ha chiuso le qualifiche con il tempo di 1'10''764 battendo di un soffio la Mercedes di Valtteri Bottas (+0.093) e la Red Bull di Max Verstappen (+0.173). La prima posizione di Vettel nasconde un secondo risvolto visto che il tedesco riporta una Rossa davanti a tutti in griglia dal 2001, quando fu Michael Schumacher a firmare la pole position.



L'altra Ferrari di Kimi Raikkonen (che nell'ultimo giro lanciato va largo perdendo la chance) è quinta, subito dietro a un Lewis Hamilton più in difficoltà del solito. Ricciardo, Hulkenberg, Ocon, Sainz e Perez completano la top ten. Nella Q2 le scelte in vista del via: la Red Bull partiranno con le hypersoft mentre Ferrari e Mercedes monteranno le ultrasoft. Nel Q1 nessun tempo per Haas, il motore della sua Haas va subito in fumo, mentre Ericsson è protagonista di una toccata a muro (e conseguente rischio per Ricciardo, che viene mancato di un soffio).