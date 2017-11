F1 in Brasile, Vettel vince e si prende il secondo posto mondiale

Sebastian Vettel brucia alla partenza Valtteri Bottas, prende il comando del gran premio di Formula 1 del Brasile e non lo lascia più fino alla bandiera a scacchi: il tedesco conquista il sesto successo stagionale (terzo in carriera ad Interlagos, primo sulla Ferrari che sul circuito sudamericano non trionfava dal 2008) e anche la seconda piazza nella classifica mondiale. Bottas e Raikkonen sul podio, per il pilota della Rossa è aggancio al terzo posto mondiale di Ricciardo - sesto al traguardo - che però rimane avanti avendo vinto un gran premio in stagione.



Quarto uno strepitoso Lewis Hamilton che, a titolo già conquistato, ha ancora voglia di dare spettacolo: partito dalla pit lane dopo aver sbattuto all'inizio delle qualifiche di ieri, ha rimontato sino alla quarta piazza e ha anche provato a dare fastidio a Raikkonen. Le due Red Bull in quinta e sesta piazza, tanta commozione per Felipe Massa che festeggia il suo ultimo gp casalingo in F1 con un settimo posto. Alonso, Perez e Hulkenberg chiudono la top ten. Tra due settimane passerella finale ad Abu Dhabi.