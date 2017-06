F1 in Bahrain, Vettel: "Questo è solo l'inizio"

Sebastian Vettel felice dopo la vittoria in Bahrain ma con i piedi per terra: "Giornata grandiosa, una vittoria di squadra e io mi godo questa fantastica vettura. Ma è presto per fare programmi a lunga scadenza, siamo solo all'inizio". Il tedesco continua: "Non guardiamo ancora la classifica, l'annata è lunga. Fin dal primo giro ho sentito bene la macchina, sono contento per il team: i ragazzi lavorano giorno e notte".



Kimi Raikkonen non può essere così soddisfatto ma va oltre, nonostante un comunque discreto quarto posto: "Non so che problema ho avuto in partenza, dovete chiederlo al team. Per me, comunque, nel complesso, è stato un week-end deludente. Non ho altro da aggiungere".



Lewis Hamilton fa i complimenti ai rivali e se la cava con una battuta: "Bravo Sebastian, è stata una gara molto difficile per me, cinque secondi di ritardo sono tanti. Non sono partito benissimo, ho cercato di recuperare, ho dato tutto quello che avevo, mi dispiace per il team. La Ferrari ha fatto un gran lavoro. La penalità? Forse sto invecchiando...".