F1, in Bahrain prima pole per Bottas

Valtteri Bottas trova la prima pole position in carriera dopo 80 gran premi: nel deserto del Bahrain, il finlandese della Mercedes mette in fila tutti compreso Lewis Hamilton.



Bottas, nove anni dopo l'ultima pole finlandese di Kovalainen in Gran Bretagna, con il tempo di 1'28''769 (record del tracciato di Manama) stacca il compagno di scuderia di 23 millesimi, Sebastian Vettel terzo quasi mezzo secondo (1'29''247). Daniel Ricciardo su Red Bull dietro al tedesco mentre l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen è quinta e precede Max Verstappen.



Nella top ten anche Hulkenberg (Renault), Massa (Williams), Grosejan (Haas) e Palmer (Renaul) mentre Fernando Alonso partirà quindicesimo.

LA GRIGLIA DI PARTENZA