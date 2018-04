F1 in Australia, Vettel vince davanti ad Hamilton

Il primo gran premio della stagione 2018-19 di Formula 1 si tinge di Rosso: Sebastian Vettel e la Ferrari vincono in Australia dopo una gara tiratissima, girata a proprio favore grazie a un pizzico di fortuna ma anche a tanta bravura nella strategia e chiusa davanti a Lewis Hamilton, che rimane il principale rivale del tedesco nella lotta al titolo. La festa del Cavallino è completata dal terzo posto di Kimi Raikkonen.



L'inglese della Mercedes, partito dalla pole position, fa l'andatura davanti a Raikkonen e Vettel che, però, ritarda la sosta ai box e sfrutta una safety car per fermarsi e balzare davanti a tutti: è il 26° giro e da quel momento, dopo ben sei giri dietro la virtual safety car in pista per la rimozione della vettura di Grosjean, è una lotta a due Vettel-Hamilton.



Il tedesco prova ad allungare, l'inglese tiene rimanendo sempre entro i due secondi di distacco: a cinque giri dalla fine colpo di scena con la Rossa che può respirare perché il campione del mondo allenta per preservare il motore (come lui stesso ha dichiarato). È la svolta finale, Vettel (al terzo successo a Melbourne e al 100.mo podio in carriera, quarto pilota dopo Michael Schumacher, Hamilton e Prost a tagliare questo traguardo) vince davanti a Hamilton con Raikkonen che sale sul podio.



Chiudono la top ten Ricciardo (Red Bull), Alonso (McLaren), Verstappen (Red Bull), Hulkenberg (Renault), Bottas (Mercedes), Vandoorne (McLaren) e Sainz jr (Renault). Ritirate le Haas di Grosjean e Magnussen, quarte e quinte per gran parte della fase iniziale del gran premio. Tredicesimo Leclerc su Alfa Romeo Sauber.