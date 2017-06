F1 in Australia, Vettel: "La macchina va come pensavamo"

Lewis Hamilton è ancora là davanti ma la Ferrari regala buone sensazioni in vista del gran premio in Australia, queste le sensazioni di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.



"Avrò una buona possibilità al via, stiamo migliorando ed è bello vedere che la vettura va come ci aspettavamo - le parole del tedesco dopo le qualifiche -. Giro non perfetto ma Hamilton è stato bravissimo. Tutti spingono ma noi siamo carichi e motivati". Ottimismo dettato dal fatto che il secondo posto di Melbourne, con annessa prima fila, è un risultato che la Ferrari non aveva ottenuto in tutto il 2016.



Raikkonen più deluso dal giro ma ugualmente motivato: "Qualifiche difficili per me, non ho messo insieme un giro discreto ma non è nemmeno disastroso. Il pacchetto è buono, vedremo in gara ma la Mercedes non è lontana".

HAMILTON: "AFFAMATO DI VITTORIE"

In casa Mercedes umori contrastanti. Lewis Hamilton è, ovviamente, bello carico: "Sono affamato di vittorie, volevo iniziare la stagione in maniera forte. La Ferrari? Non so come sarà sul passo gara ma penso in gara ci sarà battaglia vera, penso saremo vicini". Molto si deciderà alla partenza: "In passato era più facile ora tutto dipende da come si lascerà la frizione: ho lavorato molto su questo aspetto".



Il compagno Bottas, invece, è deluso: "Non sono soddisfatto, il terzo posto non era un mio obiettivo. Sorprendente vedere le Ferrari così veloci ma in gara vogliamo fare doppietta".