F1, il sogno di Kubica: in pista con la Renault "vera"

A bordo di una Renault Rs 17, Robert Kubica ha iniziato stamani una serie di test sull'Hungaroring, il circuito dove domenica scorsa si è tenuto l'ultimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1.

Il pilota polacco, che dopo l'incidente nel 2011 non ha più guidato in F1, sta da tempo effettuando diverse prove in pista nel tentativo di rientrare nel Circus e quella odierna è la prima a bordo di una vettura con la stessa configurazione delle due simili in gara nel Mondiale.

La scuderia francese sta seguendo via social network l'evoluzione del test in corso, comunicando tutti i progressi nei tempi sul giro: l'ultimo riportato è 1'20"327 (sabato, per avere un confronto, il ferrarista Sebastian Vettel ha ottenuto la pole position in 1'16"276).

Tra le altre curiosità riferite, c'è anche quella sul numero stampato sulla monoposto condotta da Kubica: il 46 che, come ricorda la scuderia, è quello che aveva il russo ex Renault Sergey Sirotkin e che ha tuttora Valentino Rossi.