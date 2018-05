F1, Hamilton trionfa in Spagna: doppietta Mercedes, Vettel quarto

Lewis Hamilton trionfa a Barcellona dopo aver dominato per tutta la gara e in generale per tutto il weekend. Scattato dalla pole position, il campione del mondo ha condotto in testa per quasi tutti i 66 giri del circuito di Montmelò e con questo successo allunga nella classifica Mondiale su Sebastian Vettel, che chiude giù dal podio per la prima volta in stagione pagando la strategia fatta di due pit-stop. Seconda piazza per Bottas, che completa la doppietta Mercedes, mentre al terzo posto si piazza la Red Bull di Verstappen. Quinto posto per il compagno di team Ricciardo, mentre Alonso chiude ottavo.

Al via subito emozioni forti, dopo le prime curve la Haas di Grosjean va in testa coda e sperona diverse vetture tra cui la Renault di Hulkenberg e la Toro Rosso di Gasly. Parte invece molto bene la Ferrari di Vettel, che al semaforo verde sorprende la Mercedes di Bottas prendendosi la seconda posizione alle spalle di Hamilton, quarta l'altra Rossa di Raikkonen, poi le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Dopo sette giri dietro alla safety-car per l'incidente la gara riprende, ma al 26esimo giro dalla radio di Kimi Raikkonen si sente "Ho dei problemi, non c'è potenza": il finlandese è corstretto ad abbandonare e rientrare lentamente ai box.