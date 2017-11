F1, Hamilton: "Hanno puntato la pistola sulla testa ai miei uomini"

La passerella da campione del mondo è stata già parzialmente rovinata. Lewis Hamilton non ricorderà con piacere il viaggio in Brasile e - stando a quanto rivela pubblicamente - è una triste abitudine che si ripete tutte le stagioni. Il pilota britannico si è sfogato su Twitter spiegando cos'è accaduto a Interlagos, nel quartiere di San Paolo che ospita l'ultimo GP di Formula 1.



Some of my team were held up at gun point last night leaving the circuit here in Brazil. Gun shots fired, gun held at ones head. This is so upsetting to hear. Please say a prayer for my guys who are here as professionals today even if shaken.