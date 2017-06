F1, Hamilton fa marcia indietro: "Credo nel team, ma i motori..."

"Qualcuno non vuole che io vinca il Mondiale" aveva detto Lewis Hamilton dopo la rottura del motore a Sepang, ma alla vigilia del Gp di Tokyo il campione del mondo della Mercedes fa marcia indietro: "Ho detto solo che qualcuno in alto non vuole che io vinca, ma non ho altro da aggiungere, sul mio profilo Instagram ho chiarito il mio pensiero, quanto ho passione nel team, quanto ci creda e quanto creda nei ragazzi che lavorano con me. I fan pensano al complotto? Ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole" ha detto l'inglese.

Hamilton è tornato anche sulla gara di Sepang: "Non ci ho più pensato, quando esco dalle piste non penso più alle corse - ha dichiarato - ho parecchie cose da fare. Sono andato a Tokyo e mi sono divertito, è una delle mie top 3 tra le città del mondo. La prestazione è stata buona, devo continuare così". Davanti alle televisioni, però, il pilota inglese ha comunque tradito un po' di preoccupazione: "Se ho avuto risposte dalla Mercedes? Mi hanno detto che analizzeranno i motori per capire cos'è accaduto ed evitare che si ripeta, sono sicuro che lo faranno, ma le rotture le ho avute solo io. Se dovessi avere altri problemi non potrò comunque farci niente, devo togliermi questo pensiero dalla testa. Sicuramente era tanto che non vivevo stagioni così complicate dal punto di vista dell'affidabilità. Mi restano solo due motori da usare da qui alla fine dell'anno? Eh sì, i motori per me restano un problema..." ha chiosato Hamilton.