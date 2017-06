F1, Hamilton ci prova ma Rosberg è il re: primo mondiale per Nico

Doppietta Mercedes e Nico Rosberg campione del mondo di Formula 1 per la prima volta nella sua carriera. A vincere il Gran Premio di Abu Dhabi sul tracciato di Yas Marina è Lewis Hamilton, che ha tentato di tutto per strappare il trono al compagno-rivale che però grazie al secondo posto sul traguardo è matematicamente iridato: Nico a quota 385 punti, l'inglese cinque lunghezze dietro. Rosberg non hai mai perso la calma nonostante la pressione ed è diventato campione 34 anni dopo il padre Keke.



La Ferrari chiude la stagione 2016 con il podio in rimonta di Sebastian Vettel, terzo, mentre l'altra Rossa di Kimi Raikkonen è sesta dietro alle Red Bull di Daniel Ricciardo (quinto) e Max Verstappen (quarto). Settima la Force India di Nico Hulkenberg davanti al compagno Sergio Perez ed alla Williams di Felipe Massa (all'ultimo gp in carriera). Chiude nella top ten la McLaren di Fernando Alonso.

LA CLASSIFICA PILOTI FINALE

1 Nico Rosberg 385 punti

2 Lewis Hamilton 380

3 Daniel Ricciardo 256

4 Sebastian Vettel 212

5 Max Verstappen 204

6 Kimi Raikkonen 186

7 Sergio Perez 101

8 Valtteri Bottas85

9 Nico Hulkenberg 72

10 Fernando Alonso 54

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI FINALE

1 Mercedes AMG Petronas 765 punti

2 Red Bull Racing 468

3 Scuderia Ferrari 398

4 Sahara Force India 173

5 Williams Martini Racing 138