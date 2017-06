F1, Hamilton: "Che battaglia con la Ferrari"

Lewis Hamilton è consapevole del gran tempo che ha tirato fuori nelle qualifiche in Cina: "Un giro veramente perfetto, me ne sono accorto dall'abitacolo e sono molto felice di questa pole position anche perché la Ferrari va davvero forte e vogliamo tenere alta l'asticella per rimanere davanti. Ringrazio il team che mi ha dato una gran vettura per battagliare con i rivali, è questa l'essenza della Formula 1".



Sebastian Vettel non così felice ma ugualmente soddisfatto: "Mi sono divertito ma avrei potuto fare meglio, soprattutto nell'ultima curva quando potevo staccare un po' più tardi rispetto a quanto ho fatto. La macchina comunque va bene, e sarà così anche in gara: prematuro fare previsioni, però, viste le incerte condizioni meteo".