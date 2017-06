F1: Hamilton ancora davanti a Rosberg, battaglia ad Abu Dhabi

La Mercedes ancora una volta ha monopolizzato la prima fila di Formula 1, Hamilton e Rosberg hanno firmato ad Abu Dhabi la 56° pole degli ultimi 59 gran premi. Continua quindi la lotta mondiale tra i due compagni di squadra, con l'inglese che deve recuperare 12 punti al tedesco e ci prova sin dal sabato di qualifiche, unico a scendere sotto l'1'39'' (1'38''755). Rosberg si ferma a 1'39''058 e dovrà stare attento in partenza a Daniel Ricciardo che con la Red Bull potrebbe adottare una strategia aggressiva.



La Ferrari non è andata oltre il quarto e quinto posto con Kimi Raikkonen ancora una volta davanti a Sebastian Vettel. I due sono separati da 57 millesimi a conferma di una vettura che non riesce a dare il meglio in prova. Verstappen, Hulkenberg, Perez, Alonso e Massa (al suo ultimo gp) chiudono la top ten.