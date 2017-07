F1, Gp Silverstone: Hamilton in pole a casa sua, Kimi meglio di Seb

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Inghilterra (dove vince da tre stagioni consecutive), la sesta stagionale: con il tempo di 1'26"600, il pilota della Mercedes ha preceduto il ferrarista Kimi Raikkonen. Terzo crono e seconda fila per il compagno di squadra Sebastian Vettel. Quarto tempo per Bottas, che però partirà nono a causa della penalizzazione di 5 posizioni in griglia dovuta alla sostituzione del cambio (stessa sorte per Ricciardo, che partirà addirittura 19.mo)

Hamilton era finito sotto inchiesta per aver ostacolato il pilota della Haasdurante la prima parte delle Q3. Dopo un breve esame delle riprese i commissari di gara hanno deciso di