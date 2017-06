F1, Ferrari da sogno a Sochi: le Mercedes in difficoltà

La Russia si tinge di rosso. Al termine delle prove libere del Gp di Sochi le due Ferrari sono davanti a tutti e le Mercedes inseguono con difficoltà. Dopo il miglior tempo nelle libere del mattino di Kimi Raikkonen, al pomeriggio è arrivato il momento di montare le gomme ultrasoffici e il risultato ha detto Vettel primo in 1’34”120 e il finlandese secondo con soli 263 millesimi di ritardo. Le frecce di argento di Bottas e Hamilton si sono fermate al terzo e quarto posto con il primo staccato di sei decimi e il campione del mondo di sette.

Quinto tempo per la Red Bull di Max Verstappen, sesto il suo compagno di team Ricciardo, a conferma che le "lattine" sono la terza forza del campionato. Settimo tempo per la Williams di Felipe Massa, mentre il suo compagno di squadra Lance Stroll, al debutto su questa pista, ha il penultimo tempo (e una multa di 400 euro per mancato rispetto del limite di velocità in pit-lane). Continua la straziante stagione della McLaren: Vandoorne ha cambiato le quinte unità turbo e MGU-H e si è quindi beccato 15 posizioni di penalità in griglia, che dovrà scontare dopo le qualifiche di domani, Fernando Alonso ha il 12esimo tempo.

Vettel: "La Mercedes si è nascosta"

"Possiamo essere contenti di questo venerdì, ma non del tutto, abbiamo avuto una partenza falsa al mattino con il primo set di supersoft con cui non mi sono trovato, ma nel finale abbiamo trovato tutto quello che volevo e il passo non è stato male - ha detto Sebastian Vettel dopo le libere - Possiamo migliorare ancora, ma dobbiamo vedere dove trovare questo quid. Su questa pista devi avere fiducia ed è importante indovinare tutto, in alcuni punti puoi andare facilmente largo anche perché mancano punti di riferimento: forse dovrebbero piantare più alberi. Sulla carta resta sempre una pista Mercedes, non credo che abbiano mostrato il loro vero valore"

Raikkonen: "Purtroppo è solo il primo giorno"

"È solo un giorno, e purtroppo è il primo, il venerdì. Sono felice che sia andato tutto liscio, ho buone sensazioni, è stata una sessione divertente e finora è andato tutto bene, poi vedremo di sfruttare al meglio le prossime giornate. Una pista Mercedes? Non lo so, negli ultimi 3 anni lo sono state quasi tutte, ma questo è un anno nuovo e ora la lotta è ravvicinata. Noi possiamo solo fare del nostro meglio e proseguire così" ha dichiarato Kimi Raikkonen.