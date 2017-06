F1, Ferrari 2017 dedicata a Bianchi: gaffe-spoiler dello sponsor

Una vera e propria gaffe social. La Santander, uno degli sponsor della Ferrari, ha svelato con un tweet (poi immediatamente cancellato) la sigla della nuova monoposto di Maranello per la stagione 2017: SF17-JB, dove SF sta per Scuderia Ferrari, il 17 per l'anno e le ultime due iniziali saranno una dedica a Jules Bianchi, che tra l'altro correva proprio col numero 17.

La Ferrari smentisce, ufficialmente la nuova monoposto di Vettel e Raikkonen sarà svelata il prossimo 24 febbraio, ma ormai in Rete la notizia era dilagata: la banca spagnola si è fatta "scappare" un tweet in cui ha anche chiesto ai suoi follower: "In onore di chi sarà nominata la nuova Ferrari"?.

"La notizia è priva di fondamento", ha precisato in serata la scuderia di Maranello, aggiungendo che "il modo più appropriato ed elegante per ricordare giustamente Jules è fare quello che ha fatto Nizza, dedicandogli una strada".

Jules Bianchi, che faceva parte della famiglia Ferrari in quanto pilota della Driver Academy, è scomparso il 17 luglio del 2015 dopo nove mesi di coma in seguito all'incidente nel GP del Giappone del 5 ottobre 2014, quando correva con la Marussia.