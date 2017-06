F1, Felipe Massa protagonista dell'intervista più veloce del mondo

Il prossimo weekend Felipe Massa correrà, sul circuito di casa sua di Interlagos, l'ultimo Gp della sua carriera in Formula 1. In Brasile saranno giorni di grandi emozioni per l'ex ferrarista attualmente alla Williams. Per sciogliere la tensione il pilota si è preparato a tutta velocità al volante della Lancia Delta Integrale: al suo fianco la bellissima modella Alice Dellal, che tra un traverso e l'altro gli ha fatto l'intervista più veloce del mondo.