F1, Ecclestone: "Vedrei bene Alonso al posto di Rosberg"

Mentre la scelta di Rosberg di lasciare la Formula 1 a Mondiale appena conquistato fa ancora discutere il mondo dello sport, Bernie Ecclestone pensa già al futuro: "E' possibile che Fernando Alonso possa sostituire Nico. Ora in McLaren c'è un altro management, magari lui si è stufato di stare lì e il team vuole un altro pilota..." ha buttato lì il patron del Circus col tono di chi sa qualcosa. Secco sulla possibilità che sia Vettel, un altro tedesco, a passare alla Mercedes: "Non credo. Non penso che Sebastian voglia avere a che fare con Hamilton".



Tornando alla decisione di Rosberg, così Ecclestone: "Avrà più tempo per spendere i suoi soldi, tutto qui. La notizia per me è stata uno shock come lo è stata per tutti, giovedì sera avevo cenato con Toto Wolff ma ovviamente non poteva dirmi nulla".