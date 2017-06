F1, Ecclestone: "Rosberg non conta, meglio se vince Hamilton"

"Il titolo? Se lo vincesse Rosberg sarebbe un bene per lui e la Mercedes - si legge sulle pagine del Daily Mail - ma non aiuterebbe lo sport. Su Nico ci sarebbe nulla da scrivere, e non penso che sarebbe utile nemmeno alla Germania. Abbiamo bisogno di uno come Hamilton, dunque preferirei vincesse lui...". Si schiera apertamente con il pilota suo connazionale Bernie Ecclestone, che alla vigilia del Gp di Austin, dove i due piloti Mercedes arrivano con 33 punti di distacco tra loro, si augura che Hamilton riesca nell'impresa di rimontare.

Evidentemente il patron della Formula Uno ritiene che la velocità, la dedizione, la sobrietà e le vittorie di Rosberg non bastino per rilanciare la popolarità di questo sport, che Hamilton invece contribuisce ad aumentare con il suo look anticonformista ed eccentrico al punto da farlo escludere dal royal box di Wimbledon. Questione di gusti...