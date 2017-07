F1, Budapest si tinge di Rosso: straordinaria doppietta Ferrari!

La Ferrari dimentica il doloroso finale di Silverstone e conclude al meglio un weekend semplicemente perfetto. Nel Gp di Ungheria le Rosse di Vettel e Raikkonen si piazzano nelle prime due posizioni davanti alle Marcedes di Bottas e Lewis Hamilton, che ora è staccato di 14 punti dal tedesco leader del Mondiale.

Partenza perfetta a Budapest per le due Ferrari, con Vettel che scatta dalla prima fila e non si guarda più indietro nonostante la gara venga neutralizzata dopo le prime curve dall'ingresso della safety-car a causa del testa coda della Red Bull di Daniel Riccirdo, tamponato dal compagno di squadra Max Verstappen.

Dopo alcuni giri il tedesco della Rossa accusa un problema allo sterzo e perde qualcosa in termini di velocità, ma grazie alla fantastica gara del compagno di squadra Raikkonen, che lo protegge dagli attacchi degli avversari, taglia il traguardo per primo e porta a casa una vittoria fondamentale in chiave Mondiale.

Alle spalle di Bottas, terzo, si piazza Hamilton, seguito dalla Red Bull di Verstappen e, a sorpresa, dalla McLaren di Fernando Alonso, alla sua migliore gara della stagione (lo spagnolo ha fatto il giro veloce).