F1, Austin: trionfa Hamilton davanti a Rosberg, Vettel 4° e Kimi out

Weekend da sogno per Lewis Hamilton, che con il trionfo di Austin torna alla vittoria dopo cinque, lunghissime, gare. Il leader del Mondiale Nico Rosberg (+5") gestisce la gara e chiude secondo davanti alla Red Bull di Daniel Ricciardo perdendo solo 7 punti in classifica. Ferrari ancora in difficoltà e giù dal podio, con Sebastian Vettel quarto e Kimi Raikkonen che deve fermarsi per un errore dei meccanici durante il pit stop. Ritirato anche Max Verstappen, out per un problema alla macchina, mentre Fernando Alonso ottiene un ottimo quinto posto.

Quando non fa errori in partenza e la macchina non lo tradisce Hamilton non ha rivali. L'inglese torna a godersi il gusto della vittoria dopo 5 gare. Rosberg, però, vola in Messico tranquillo perché ha ancora due secondi posti e un terzo a disposizione per aggiudicarsi il Mondiale. 26 punti sono un ottimo margine per il tedesco. I sorpassi e le emozioni in pista, invece, sono pochi: qualche scintilla solo in partenza, quando Ricciardo passa Nico mentre Raikkonen infila Verstappen. L'olandese della Red Bull vola e dopo aver superato Kimi va a riprendere anche Rosberg. Dal box gli consigliano di gestire le gomme, ma lui non ci sta ("Non sono qui per arrivare quarto") e dopo pochi giri si ferma per un problema al motore.

Rosberg limita i danni da vero ragioniere aiutato anche dalla fortuna, con la virtual safety car che favorisce Nico che esce dal cambiogomme davanti a Ricciardo che si era già fermato. Capitolo Ferrari: la triste giornata delle Rosse, mai in lotta per il podio, è tutta nel pasticcio dei meccanici che rilasciano la macchina di Kimi senza aver ancora fissato le gomme costringendolo al ritiro. Da segnalare la prestazione di Fernando Alonso che con una gara da campione vero chiude al quinto posto.