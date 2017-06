F1, Austin: Rosberg chiude davanti dopo il venerdì di libere

Dopo essere stato messo dietro nelle libere 1, il leader del Mondiale Nico Rosberg chiude in testa il venerdì di prove sul circuito di Austin. Il tedesco firma un giro da 1'37"358 e si rimette alle spalle il rivale e compagno di box Lewis Hamilton, staccato di tre decimi. A sorpresa però la prima fila virtuale non non è composta dalle sole due Mercedes, perché Daniel Ricciardo con un gran giro si piazza secondo a due decimi dal tedesco. Tanto lavoro ancora da fare invece per le Ferrari, che piazzano Vettel quarto a otto decimi dal miglior tempo e Raikkonen addirittura decimo e lontanissimo. Quinto posto per Verstappen.