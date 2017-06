F1, altra pole di Hamilton in Messico: Rosberg è 2°, disastro Ferrari

Lewis Hamilton domina le qualifiche del Gp del Messico e stampa una fantastica pole position davanti al compagno di squadra e rivale per il titolo mondiale Nico Rosberg. Come (quasi) sempre accade, il sabato di qualifiche è stato un monologo delle Mercedes con l'inglese che ha confermato la sua grande forma centrando la pole in 1:18.704 dopo aver sempre segnato i tempi migliori delle varie sessioni.

Molto bravo Rosberg a reagire alle difficoltà delle libere superando in extremis le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, rimaste in seconda fila. Ennesima delusione per le Ferrari, che si piazzano in sesta posizione con Kimi Raikkonen e in settima con Sebastian Vettel: le rosse sono state precedute anche dalla Force India di Nico Hulkenberg