F1, Alonso minaccia Vettel: "La prossima volta gli vado addosso"

Dopo Max Verstappen, Sebastian Vettel si sta facendo un altro nemico nel circus della Formula 1: Fernando Alonso. Dopo il quasi contatto al 42° del gran premio del Brasile, quando il pilota della Ferrari ha costretto lo spagnolo ad andare sull'esterno della pista, Alonso ha attaccato: "Non penso che ci sarà alcuna azione contro Vettel, i commissari non hanno detto nulla. In quel punto della pista all’esterno c’è ancora dell’asfalto, ed è su quello che mi sono ritrovato. Ma se ci fosse stato un muro, ci sarei finito contro, o sarei finito contro Vettel, che è quello che farò la prossima volta".



Alonso ha poi concluso la "minaccia": "La prossima volta lo colpirò, e di sicuro perderà più punti di me".