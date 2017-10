F1 ad Austin, Hamilton a un passo dal titolo

Lewis Hamilton vince anche ad Austin, il nono successo stagionale porta il pilota della Mercedes a un passo dal titolo: con tre gare ancora da disputare e 66 punti di vantaggio su Sebastian Vettel (secondo al traguardo), all'inglese basterà arrivare quinto in Messico tra una settimana per festeggiare il quarto mondiale visto che gli basterà non perdere più di 16 punti.



Un successo apparentemente tranquillo, nonostante la partenza bruciante del tedesco che comanda la gara per sei giri prima di essere risuperato da Hamilton. Nel gioco delle soste il pilota del Cavallino scende quarto poi risale terzo con un sorpasso da brividi su Bottas e infine ritorna secondo grazie alla gentile concessione di Raikkonen.



La Mercedes può comunque festeggiare il titolo costruttori, il quarto consecutivo grazie anche al quinto posto di Bottas: 575 punti contro i 425 della Rossa. Sul podio l'altra Ferrari di Raikkonen che viene superata all'ultima curva da Verstappen, poi penalizzato di cinque secondi e retrocesso al quarto posto per essere uscito oltre i limiti della pista per avere la meglio sul finlandese. Chiudono la top ten Ocon, Sainz, Perez, Massa e Kvyat.