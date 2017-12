F1 ad Abu Dhabi: Bottas in pole davanti a Hamilton

Con il tempo di 1'36''231 Valtteri Bottas (Mercedes) si regala la pole position nelle ultime qualifiche stagionali dell'anno in Formula 1, sul circuito di Abu Dhabi, ma soprattutto insegue ancora la speranza del secondo posto mondiale (serve una vittoria e Vettel dovrebbe chiudere dal nono posto in giù).



Dietro il finlandese - alla seconda pole di fila - partirà il compagno di squadra Lewis Hamilton (+0.172) mentre il tedesco della Ferrari (+0.628) scatterà dalla seconda fila a fianco di Ricciardo su Red Bull, bravo a scavalcare nell'ultimo tentativo in Q3 Raikkonen, quinto davanti a Verstappen.



La top ten è chiusa da Hulkenberg (Reanult), Perez (Force India), Ocon (Force India) e Massa (Williams) alle ultime prove della carriera in F1.