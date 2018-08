F1 a Spa: Hamilton in pole, Vettel secondo e tradito dalla pioggia

Ancora una volta è Lewis Hamilton il mago della pioggia, quinta pole position in carriera sul circuito di Spa-Francorchamps: il pilota della Mercedes è stato bravo e fortunato ad approfittare del cambio di condizioni meteo proprio nel Q3 delle qualifiche strappando la prima piazza con il tempo di 1'58''179. Secondo posto per un deluso Sebastian Vettel (1'58''905), la sua Ferrari in tutte le prove libere era andata veloce sull'asciutto ed è stato tradito dal classico cambio di tempo in Belgio.



La roulette della pioggia regala anche una grande sorpresa in seconda fila, tutta targata Force India (il nuovo team) con Ocon-Perez mentre Raikkonen si deve accontentare della sesta piazza: proprio mentre la pista si asciugava dall'acquazzone, è dovuto rientrare ai box perché non aveva a bordo abbastanza carburante per fare altri giri.



La top ten è completata dal quinto posto di Grosjean (Haas) mentre dietro a Raikkonen ci sono le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, chiudono Magnussen e Gasly (Toro Rosso) che conquista la decima piazza teoricamente di Valtteri Bottas: ma il finlandese della Mercedes, pur qualificatosi in Q3, partirà dall'ultima posizione per aver sostituito la quarta power unit della stagione.