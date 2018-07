F1 a Silverstone, pauroso incidente per Hartley

La terza sessione di prove libere del gran premio di Formula 1 di Silverstone è stata brevemente sospesa per uno spaventoso incidente a Brendon Hartley: il pilota della Toro Rosso ha perso il controllo della sua monoposto a causa del cedimento della sospensione sinistra ed è finito violentemente contro le barriere mentre andava a circa 300 km/h.



Hartley ha rassicurato il box via radio ("tutto ok") e poi si è recato con i suoi piedi al centro medico del circuito, dove è stato visitato. Controlli sulle sospensioni in corso da parte della Toro Rosso anche sull'altra vettura del team, quella di Pierre Gasly.