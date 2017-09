F1 a Monza: Hamilton in pole sotto la pioggia, male le Ferrari

Il britannico Lewis Hamilton, su Mercedes, partirà dal primo posto in griglia nel Gp d'Italia di Formula 1, a Monza con il tempo di 1:35.554. Hamilton - sesta pole sul tracciato italiano, 69.ma in carriera: battuto Michael Schumacher in vetta a questa particolare classifica - avrà al suoi fianco in prima fila la Williams di Lance Stroll, sorpresa della giornata con Esteban Ocon (terzo con la Force India). Quarto Valtteri Bottas (1:35.833) con l'altra Mercedes.



Indietro le Ferrari, con Kimi Raikkonen (1:37.987) che ha chiuso con il settimo tempo e Sebastian Vettel (1:38.064) con l'ottavo a due secondi e mezzo da Hamilton, ma in griglia guadagneranno due posizioni per le penalizzazioni inflitte alle Red Bull di Ricciardo e Verstappen a causa delle sostituzioni di V6 e Mgu-H. Massa (Williams) e Vandoorne (McLaren) completano la top ten.



Sessione di prove disputata in condizioni molto difficili vista la pioggia battente che si abbattuta su Monza, la Q1 è stata fermata quasi subito e si è ripartiti intorno alle 16:40, quasi due ore e mezza dopo la decisione dalla Fia per il maltempo. La gara dovrebbe disputarsi su pista asciutta.