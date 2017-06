F1 a Montecarlo, Vettel: "Ferrari, weekend fantastico"

"E' incredibile, un fantastico weekend per la Ferrari. E' stata una gara davvero tirata. Speravo di fare una partenza migliore, e nella prima parte ci sono stati dei momenti in cui ero in difficoltà con le gomme". Così Sebastian Vettel dopo la vittoria a Montecarlo. "Poi però prima del pit stop le gomme sono tornate a darmi buone sensazioni e ho sfruttato la finestra", ha aggiunto il tedesco spiegando il momento in cui, grazie ai pit stop, è riuscito a sopravanzare Raikkonen. Qualche problema alla ripartenza dopo l'ingresso della safety car, nel finale di gara: "Era davvero difficile con le gomme che si erano raffreddate, ma ho tenuto duro. Davvero un ottimo lavoro del team".

"Per me un secondo posto non è una bellissima sensazione". Un laconico Kimi Raikkonen non nasconde la sua delusione intervistato sotto il podio di Montecarlo. "Le cose però vanno così, proveremo a migliorare ma davvero mi auguravo di portare a casa qualcosa di più", si è limitato ad aggiungere il ferrarista.

Lewis Hamilton non vede tutto nero: "Weekend terribile e insolito per me. Dopo le qualifiche ero giù di morale, pensavo di ottenere un decimo posto e invece ho salvato il gp con questi 6 punti, significano molto per me. Ora dobbiamo lavorare per capire come mai la macchina va alla grande su alcune piste ma fatica in altre: è un po' bizzarra, dobbiamo capire il perché".