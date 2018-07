F1 a Hockenheim: Vettel in pole, Hamilton 14°

Sebastian Vettel partirà in pole position nel gran premio di Formula 1 in Germania sul circuito di Hockenheim: il tedesco della Ferrari si fa un bel regalo in casa anche perché il rivale diretto per il titolo, Lewis Hamilton, scatterà addirittura quattordicesimo a causa di problemi idraulici sulla sua Mercedes.



Valtteri Bottas ha provato a strappare la pole a Vettel con un grande ultimo tentativo in Q3 ma la risposta del leader del Mondiale è stata superba: giro secco chiuso in 1'11''212, nuovo record della pista. Era dal 2012, pilota Fernando Alonso (oggi 11°), che la Ferrari non si qualificava prima in Germania.



Terza la Rossa di Kimi Raikkonen che si tiene dietro Max Verstappen (Red Bull) ed un ottimo Kevin Magnussen con la Haas. La top ten è completata dall'altra Haas di Grosjean poi Hulkenberg (Renault), Sainz (Renault), Leclerc (Alfa-Sauber) e Perez (Force India).