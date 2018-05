F1 a Baku, pole di Vettel davanti a Hamilton e Bottas

È di Sebastian Vettel la pole position del Gran Premio di Formula 1 a Baku, in Azerbaigian, che si correrà domani. Il ferrarista ha firmato il tempo di 1'41"498 e dunque partirà dalla prima fila assieme al campione del mondo Lewis Hamilton, su Mercedes, che ha girato in 1'41"677 (+179).



Vettel, alla terza pole consecutiva, e Hamilton partiranno dalla prima fila davanti a Valtteri Bottas (Mercedes), con il tempo di 1'41"837 e Daniel Ricciardo (Red Bull), in 1'41"911. Quinto tempo per Max Verstappen, con un crono di 1'41"994, che affiancherà Raikkonen - il ferrarista ha accusato un ritardo di quasi un secondo (992 millesimi) - in terza fila.



In quarta ci saranno le Force Indie di Ocon (1'42"523) con il settimo tempo e Perez (1'42"547) con l'ottavo. Completano le prime posizioni Hulkenberg (Renault), in 1'43"066, nono tempo, e Sainz (Renault) in 1'43"351 con il decimo.