Eterno Zanardi: trionfo con la BMW in gara 2 al Mugello

Nuova strepitosa impresa dell'eterno Alex Zanardi, che si è aggiudicato la prova conclusiva del Tricolore Gran Turismo con la BMW M6 del Team Italia. Il campione bolognese, oro nella cronometro H5 con l'handbike alle recenti paralimpiadi di Rio, era al rientro alle corse motoristiche dopo 15 mesi di stop: la sua ultima gara era stata la 24 Ore di Spa nel luglio 2015.

Partito dalla seconda piazza, Zanardi ha condotto la prima parte di gara in terza posizione, dietro a Marco Mapelli e Niccolò Schirò. Dopo aver effettuato la sosta ai box, però, Zanardi è uscito in testa alla corsa, riuscendo a respingere nelle ultime curve l'attacco della Ferrari che Schirò aveva intanto passato a Jaime Melo. Il campionato è stato vinto dall'equipaggio Venturi/Gai (Ferrari 488), ma gli applausi e i flash erano tutti per Zanardi.

"Che emozione correre al Mugello, il circuito più bello del mondo", ha commentato Zanardi dopo la gara mentre gli uomini della sicurezza cercavano di contenere la folla giunta in massa per omaggiarlo. "Ieri sera mi sono addormentato con l'idea che oggi potevamo fare qualcosa di importante e ora che il sogno si è realizzato, non aspetto altro che andare a festeggiare con i ragazzi del team" ha detto il pilota bolognese, che ha poi aggiunto: "Voglio andare anche alla Paralimpiade di Tokyo 2020. Nella staffetta sono convinto che potremo ancora giocarcela, però, poiché sono anche un po' egoista, vorrei provare a fare anche la gara individuale".