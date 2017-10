Ducati, Dovizioso: "Una bella botta!"

Andrea Dovizioso racconta così le concitate fasi finali del gp di Motegi: "Nell'ultimo giro, quando lui ha fatto un errore, ho capito che potevo farcela, che avevo una possibilità. L'ho passato alla curva 10 con un'azione perfetta e una grande staccata alla 11, poi fino all'ultima è stato molto difficile, ma quando lui ha cercato di entrare ho chiuso la porta e ce l'ho fatta. È stata una bella botta".



Il pilota della Ducati continua: "Avevo una bassissima aderenza, la posteriore era calata parecchio e per la tanta pioggia era dura per tutti e due. Sono molto contento della vittoria grazie al gran lavoro del team, devo dire che non me l'aspettavo. Eravamo veloci ma non per vincere, nei momenti importanti ci siamo e posso dire che quest'anno siamo molto forti".



Il sogno del titolo continua: "Dobbiamo essere veloci in tutte e tre le ultime piste, per provarci bisogna andare come la Honda. Però siamo in una buona situazione: se lo vinciamo sarà straordinario, se no sarà comunque una buona stagione".



Marquez rende onore al Dovi: "Un gran lavoratore e chi lavora arriva sempre ma se mi avessero detto qualche anno fa che avrei lottato con lui per il titolo non ci avrei creduto. È stata una gara bellissima con tanti rischi fino alla fine, non volevo accontentarmi del secondo posto. Ma nelle prossime gare dovremmo essere più veloci della Ducati".